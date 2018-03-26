В Госдуме прокомментировали трагедию в кемеровском ТЦ

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал трагедию в кемеровском ТЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщение о задымлении в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово поступил днем в воскресенье. Следователи подтвердили гибель 37 человек.

По мнению Выборного, необходимо сместить акцент не на ужесточение законов, а прежде всего на неотвратимость ответственности. Он отметил, что первые данные уже свидетельствуют о том, что пожарная сигнализация в ТЦ не сработала.

Депутат подчеркнул, что внутри торгового комплекса находилось много легковоспламеняемых материалов. Он отметил, что эксперты еще ответят, насколько ТЦ соответствовал требованиям пожарной безопасности.