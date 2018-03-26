Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Австрийский канцлер Себастьян Курц передал свои соболезнования в публикации в Twitter.

Он соболезнует близким и родным жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Курц написал, что такое количество жертв и пропавших без вести – ужасная трагедия. Пострадавшим он пожелал, как можно скорее, выздороветь.

Представитель МИД России Мария Захарова также соболезнует близким погибших при пожаре. Она считает, что инцидент должен войти во все инструкции и программы подготовки преподавателей, пожарных и ответственных за соответствующие направления.

На месте все еще ведется проливка здания и разбор завалов. Согласно данным МЧС, площадь распространения пламени составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По последним данным, пострадали 44 человека. У 11 из них тяжелое состояние. Погибли 37 человек.