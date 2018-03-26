Захарова: Пожар в кемеровском ТЦ должен войти в программы подготовки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования близким погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом она сообщила в Facebook.

По мнению Захаровой, инцидент должен войти во все инструкции и программы подготовки преподавателей, пожарных и ответственных за соответствующие направления. Она подчеркнула, что необходимо найти каждого ответственного за пожарную безопасность и сопровождение детей в ТЦ.

Представитель МИД РФ отметила, что произошедшее станет уроком быть бдительными и проверять все, что внушает подозрения.