Президентские выборы начнутся в Египте 26 марта

Выборы президента Египта продлятся три дня.

По причине того, что избирательные участки разместят в первую очередь в образовательных учреждениях, у местных школьников на это время будут выходные.

В первый раз участки организовали в городе Халаиб. Приграничный с Суданом район Халаиб – спорный. На него претендуют два государства. Это многолетний конфликт.

Наблюдать за выборами на местах станут свыше 18,5 тысяч египетских судей и 110 тысяч служащих госструктур.

Фаворитом считают действующего главу Египта Абделя Фаттах ас-Сиси. Его соперник является малоизвестным политиком, главой партии «Аль-Гэд». Речь идет о Муса Мустафе Мусе.