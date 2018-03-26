СМИ: ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда. Об этом сообщает местный телеканал «Аль-Арабия».

Как отмечается, ракета была перехвачена на северо-востоке саудовской столицы. Снаряд был сбит «раньше, чем он приземлился».

В январе сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии также перехватили баллистическую ракету. В декабре минувшего года Эр-Рияд заявил о перехвате ракеты, запущенной йеменскими повстанцами-хуситами.

В воскресенье глава высшего политического совета шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Салих ас-Самад призвал к примирению с йеменцами, сражающимися на стороне коалиции.