Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии

Геологическая служба Соединенных Штатов сообщила об этом.

Вечером 25 марта зафиксировали подземные толчки. Эпицентр находился в 214 километрах к северо-западу от города Саумлаки.

Никакой информации о жертвах или разрушенных зданиях не поступало. Угрозу цунами не объявили.

Ранее сообщили о сильных подземных толчках у японских берегов. Магнитуда составила 6,1. Также в Японии объявили третий уровень опасности из пяти, потому что зафиксировали серию извержений и выбросы крупных камней на действующем вулкане Симмоэ. Приближаться к нему запрещено. Специалисты ведут наблюдение.