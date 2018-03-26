Турция испытала собственные баллистические ракеты

В Турции провели первые успешные испытания баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, тестовые запуски баллистических ракет Gökdoğan и Bozdoğan выполнялись с военного полигона в Синопе. Во время испытаний специалисты оценили возможности ракетного двигателя после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, Турция намерена в последнем квартиле года провести пуски с наземной установки по движущимся целям и пуск с самолета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая оборонная промышленность должна наладить выпуск беспилотных танков.