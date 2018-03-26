Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ликвидирован

В Кемерово пожарные потушили возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как отмечается, объявлена ликвидация пожара, но работы все еще продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов. В ликвидации последствий возгорания задействовано более трехсот человек и свыше ста единиц техники.

По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек. Ранее телеканал «Россия 24» со ссылкой на МЧС сообщил, что открытое горение ликвидировано.

По информации МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг находился на четвертом этаже здания ТЦ: там располагаются кинозалы и детские аттракционы. Пожарные уже поверили два кинозала.

Также отмечается, что в Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей. В их числе - 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда,