Около 50 человек пострадали в столкновениях с полицией в Каталонии

Количество пострадавших из-за столкновений участников акции протеста и правоохранителей возросло до 50, сообщает медслужба.

Ранее СМИ сообщали о 30 пострадавших. В их числе и сотрудники местной полиции. В результате происходящего задержали три человека.

Многочисленные акции протеста проходят рядом с представительством испанского правительства в Каталонии и возле консульства Германии в Барселоне. Рядом с первым протестующие вытеснили полицейский кордон, бросают дымовые шашки, называют правоохранителей «предателями». Они также перекрыли несколько дорог в Каталонии.

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии при пересечении границы с Данией. Об этом стало известно 25 марта.

Ранее испанские власти отстранили Пучдемона и его коллег от власти после прошлогоднего осеннего референдума о независимости Каталонии. Они бежали в Бельгию.