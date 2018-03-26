Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways может приобрести долю в аэропорту Внуково, сообщает РИА «Новости».

Во время визита эмира Катара Тамима Бин Хамада Аль Тани в российскую столицу подпишут документ о взаимопонимании с аэропортом Внуково. Он предусматривает возможность покупки доли в аэропорту.

Эмир Катара 26 марта, в понедельник, встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Они обсудят сотрудничество в торговле, сфере экономики и гуманитарной области, а также важные вопросы международного характера.

Ранее сообщили о программе визита эмира Катара в Москву. Это его второй визит. Предыдущий состоялся два года назад.