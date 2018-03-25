Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до 37

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по последним данным, погибло 37 человек, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Пострадали 44 человека. 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким тех, кто погиб при пожаре.

Спасатели приступили к устранению завалов на четвертом этаже. Там находятся еще два помещения, где они не были. К пятому еще не приступили.

Сообщалось, что тушить пламя и справляться с его последствиями будут на протяжении всей ночи.

СК рассмотрит все версии случившегося, вплоть до поджога. Не отбрасывают вариант проблемы с электропроводкой.