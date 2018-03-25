Могерини провела консультации с отозванным из РФ послом ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 25 марта встретилась в бельгийской столице с отозванным из-за дела Скрипаля из отпуска послом ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

По данным сообщения европейской внешнеполитической службы, Эдерер продолжит консультации с институтами сообщества в ближайшее время.

Накануне сообщали, что Эдерер покинул российскую столицу и находится в отпуске. Однако по решению Европейского cовета он вернулся в Брюссель.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Москва сожалеет в связи с отзывом Эдерера. Он добавил, что непонятно, какой информацией оперировала Британия, обсуждая происшествие с коллегами из Евросоюза.