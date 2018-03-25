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 Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до 37

Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до 37
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22:54   25 Марта 2018
Россия
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Формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году, сообщили в Минобороны

Формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году, сообщили в Минобороны

Вещество, схожее по своим характеристикам с ядом, отравившим бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было обнаружено российскими военными в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США.

Согласно заявлению главы химико-аналитической лаборатории Министерства обороны России Игоря Рыбальченко, идентичное «Новичку» фосфорорганическое вещество найдено еще в 1998 году. О находке он сообщил в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Рыбальченко также отметил, что это вещество должно обладать довольно сильным смертельным действием.  В настоящее время выясняется, что это «всплыл» пресловутый «Новичок», добавил он.

Автор: Алла Ларионова
#россия #минобороны #политика #скрипаль #новичок
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