Формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году, сообщили в Минобороны

Вещество, схожее по своим характеристикам с ядом, отравившим бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было обнаружено российскими военными в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США.

Согласно заявлению главы химико-аналитической лаборатории Министерства обороны России Игоря Рыбальченко, идентичное «Новичку» фосфорорганическое вещество найдено еще в 1998 году. О находке он сообщил в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Рыбальченко также отметил, что это вещество должно обладать довольно сильным смертельным действием. В настоящее время выясняется, что это «всплыл» пресловутый «Новичок», добавил он.