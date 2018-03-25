Лавина во французских Альпах унесла жизни двух лыжниц

Женщины погибли в результате схода лавины в коммуне Модан.

Такую информацию сообщила радиостанция France Bleu. Сход лавины произошел 25 марта в шестом часу вечера по московскому времени. Скончались две женщины 57 и 58 лет. Их сопровождал мужчина. Ему удалось остаться в живых.

При сходе лавины люди находились на высоте порядка трех тысяч метров.

Такие случаи стали довольно частыми. В начале этого месяца тоже из-за схода лавины, но у курорта Самоэн, один человек пропал без вести, а второго доставили в больницу. Возле курорта Валлорсин снег накрыл трех лыжников из Бельгии и их инструктора.