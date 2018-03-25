ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

Представитель Донецкой народной республики сообщил, что выпустили три десятка снарядов из гусеничной боевой машины пехоты.

В девятом часу вечера по московскому времени украинские силовики начали обстрел по направлению Новогородская - Широкая Балка. Помимо снарядов, восемь гранат из СПГ, применяли стрелковое оружие, сообщает РИА «Новости».

Накануне в ДНР сообщили, что силовики 24 марта стреляли из минометов и гранатометов в направлении населенного пункта Коминтерново.

В начале этого месяца объявили, так называемое, «весеннее перемирие». В республиках подписали соответствующие приказы. Стороны конфликта обязались не вести наступательных действий и разведывательных операций, не открывать огонь, не размещать и не использовать тяжелое вооружение в населенных пунктах, а также около них. Несмотря на это, конфликтующие уже многократно выступали с обвинениями в адрес друг друга по поводу нарушения режима прекращения огня.