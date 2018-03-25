Работы по тушению крупного пожара в Кемерово будут продолжаться всю ночь - МЧС

Работы по тушению пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово будут продолжаться всю ночь.

Об этом заявил в воскресенье глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Владимир Пучков. Слова министра приводит РИА Новости.

По информации оперативного штаба пожаротушения, в результате ЧП в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово скончались семь человек. Кроме того, 32 человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в местные больницы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о произошедшем.