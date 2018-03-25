Японский вулкан Симмоэ начал извергаться

Специалисты зафиксировали серию извержений на действующем вулкане Симмоэ, располагающемся на острове Кюсю в Японии.

Дымовой столб с пеплом поднимается свыше чем на три тысячи метров. Зафиксировали также выбросы крупных камней. Они отлетали на расстояние до восьми сотен метров от вулкана. Все еще ведется наблюдение. Объявили третий уровень опасности из пяти возможных. Об этом 25 марта рассказало главное метеорологическое управление государства.

Телекомпания NHK тоже сообщила о выпадении вулканического пепла в японском городе Мияконодзе. Он располагается в десяти километрах от вулкана.

Всем запрещено взбираться или вообще подходить к горе. Предупреждают о выбросе камней и, возможно, лавы.

Ранее к юго-востоку от берегов Японии произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,1. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозу цунами в стране не объявляли.