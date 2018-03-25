Москалькова выразила соболезнования родным и близким жертв пожара в Кемерово

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким тех, кто погиб при пожаре в Кемерово.

Об этом она написала в воскресенье вечером в своем Instagram.

Согласно последним данным оперативного штаба пожаротушения, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли семь человек. Еще 32 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о произошедшем в Кемерово. По его поручению на место пожара вылетел глава МЧС РФ Владимир Пучков.