Акции протеста проходят в Барселоне после задержания Пучдемона

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии при пересечении границы с Данией. Об этом стало известно 25 марта. В Барселоне стартовали массовые акции протеста.

Ранее испанские власти отстранили Пучдемона и его коллег от власти после прошлогоднего осеннего референдума о независимости Каталонии. После этого те бежали в Бельгию. Итоги референдума не признали ни Мадрид, ни Брюссель.

Ордер на арест Пучдемона выписали 23 марта.

Рядом с представительством испанского правительства произошли столкновения участников акций с сотрудниками местной полиции. Митингующие называли правоохранителей «предателями», требовали не подчиняться власти. Об этом сообщает канал 24 Horas.

Возле консульства Германии в Барселоне также собрались митингующие.