Американцы уверены, что Facebook плохо защищает их личные данные – опрос

Большая часть американцев уверена, что компания Facebook не придерживается законов о защите личной информации пользователей.

На это указывают обнародованные 25 марта результаты опроса, проведенного с 2237 жителями Соединенных Штатов. Его провело агентство Reuters при участии исследовательского центра Ipsos.

Участники ответили на вопрос придерживаются ли компании Facebook, Google, Amazon, Yahoo!, Apple и Microsoft законов о защите личных данных. Меньше всего доверия они проявили к Facebook. 51% участников считает, что компания плохо защищает личную информацию своих пользователей.

Такая реакция общества неудивительна. Ранее газета The New York Times сообщила, что частная компания, использующая технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в Интернете, Cambridge Analytica собрала личную информацию свыше 50 миллионов пользователей Facebook для разработки механизма анализа политических предпочтений избирателей.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за случившееся и пообещал, что такое больше не случится.

В интернете люди стали поддерживать флешмоб, призывающий удалить эту социальную сеть.