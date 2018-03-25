Путину доложили о ситуации на месте крупного пожара в Кемерово

В Кемерово хватает сил и возможностей для ликвидации последствий крупного возгорания в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в воскресенье вечером. Его слова со ссылкой на пресс-службу администрации региона приводит РИА Новости.

Тулеев также заявил, что пожарным удалось спасти 20 человек, из стен горящего ТЦ эвакуировали 100 человек, пятеро погибли. Всем пострадавшим в результате ЧП была оказана необходимая медпомощь в местных больницах. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.