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21:15   25 Марта 2018
Весь мир
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Мужчина с мечом напал на сотрудника полиции в Манчестере

Мужчина с мечом напал на сотрудника полиции в Манчестере

Правоохранитель получил серьезные травмы в Манчестере, Великобритания.

Информацию о случившемся 25 марта разместила в аккаунте в Twitter местная полиция.

Злоумышленника задержали. Это мужчина 23 лет. Сотрудника британской полиции доставили в больницу. Специалисты уже оказали ему необходимую помощь. Ведется расследование. По этой причине перекрыли ряд дорог в районе Уолли Рейндж.

По словам очевидцев, правоохранители увидели, как мужчина шел по улице с длинным мечом (около 90 сантиметров). Они хотели его остановить, но тот на них набросился.

Подобные случаи уже происходили в Британии. Летом 2017 года в Лондоне неизвестный напал на полицейский патруль. Он ранил двоих полицейских.  

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #лондон #происшествия #полиция #общество #манчестер #меч
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