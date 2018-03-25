Мужчина с мечом напал на сотрудника полиции в Манчестере

Правоохранитель получил серьезные травмы в Манчестере, Великобритания.

Информацию о случившемся 25 марта разместила в аккаунте в Twitter местная полиция.

Злоумышленника задержали. Это мужчина 23 лет. Сотрудника британской полиции доставили в больницу. Специалисты уже оказали ему необходимую помощь. Ведется расследование. По этой причине перекрыли ряд дорог в районе Уолли Рейндж.

По словам очевидцев, правоохранители увидели, как мужчина шел по улице с длинным мечом (около 90 сантиметров). Они хотели его остановить, но тот на них набросился.

Подобные случаи уже происходили в Британии. Летом 2017 года в Лондоне неизвестный напал на полицейский патруль. Он ранил двоих полицейских.