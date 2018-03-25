Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Красноярска в Кемерово для работы на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра ведомства. Ранее представитель оперативного штаба на месте происшествия в Кемерово заявил РИА Новости о том, что огонь в здании локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Согласно информации Следственного комитета, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово скончались пять человек. В их числе три женщины, один ребенок и один мужчина. Кроме этого, 30 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.