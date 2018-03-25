Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

 Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули
Президент Финляндии и Меркель обсудили «дело Скрипаля»

Президент Финляндии и Меркель обсудили «дело Скрипаля»

 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии
Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

 Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули
Президент Финляндии и Меркель обсудили «дело Скрипаля»

Президент Финляндии и Меркель обсудили «дело Скрипаля»

 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии
20:42   25 Марта 2018
Россия
61

Керлингистки из России завоевали бронзовые награды чемпионата мира

Керлингистки из России завоевали бронзовые награды чемпионата мира

Российские керлингистки одержали победу над командой США и завоевали бронзу чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась в воскресенье, завершилась победой российских спортсменок со счетом 6:5. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Анна Сидорова, Виктория Моисеева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

Кроме того, в воскресенье в финале ЧМ на льду встретятся команды Швеции и Канады, чтобы побороться за первое место турнира.

Напомним, чемпионат мира по керлингу проходит в канадском городе Норт-Бей.

Автор: Алла Ларионова
#спорт #чемпионат мира #общество #бронза #керлинг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Меркель предрекли последний срок Весь мир
Меркель предрекли последний срок
Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».
12:51   25 Марта 2018
10930
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
14809
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
8980
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8993
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 «Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»