Керлингистки из России завоевали бронзовые награды чемпионата мира

Российские керлингистки одержали победу над командой США и завоевали бронзу чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась в воскресенье, завершилась победой российских спортсменок со счетом 6:5. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Анна Сидорова, Виктория Моисеева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

Кроме того, в воскресенье в финале ЧМ на льду встретятся команды Швеции и Канады, чтобы побороться за первое место турнира.

Напомним, чемпионат мира по керлингу проходит в канадском городе Норт-Бей.