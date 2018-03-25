Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Глава РФ Владимир Путин ознакомился с докладами главы МЧС Владимира Пучкова и главы Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Президент распорядился оказывать людям всю необходимую помощь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также уточнил, что дополнительные силы МЧС, включая робототехнику и беспилотную авиацию, мобилизуют в Кемерово из Красноярска и столицы РФ.

Ранее СК РФ сообщил, что при пожаре в кемеровском ТЦ погибли пять человек. Глава МЧС вылетел в Кемерово, чтобы взять под личный контроль работы по ликвидации последствий возгорания. По последним данным, пожар в здании ТЦ удалось полностью локализовать.