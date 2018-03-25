Глава Минздрава поручила оказать помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

Глава Минздрава России Вероника Скворцова дала распоряжение федеральным учреждениям оказать содействие в организации медицинской помощи пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства.

СК РФ ранее сообщил, что при пожаре в ТЦ погибли пять человек - три женщины, мужчина и ребенок, еще 30 человек оказались в больнице. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело, которое передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что пожар все еще не потушен и произошел обвал кровли здания ТЦ на площади 500 квадратных метров.