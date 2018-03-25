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20:27   25 Марта 2018
Россия
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Совфед располагает данными о тысячах попыток вмешательства в выборы-2018 извне

Совфед располагает данными о тысячах попыток вмешательства в выборы-2018 извне

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России располагает данными о тысячах фактах попыток вмешательства извне в президентские выборы 18 марта.

Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на главу комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова. Отмечается, что речь идет о призывах граждан бойкотировать выборы, DDoS-атаках на информационные ресурсы Центризбиркома, а также об информационных атаках. Сенатор заявил, что может представить «тысячи фактов разрозненного вмешательства».

Он также подчеркнул, что помехи в проведении голосования на Украине также можно расценивать как попытку повлиять на результат выборов президента России. Сенатор добавил, что примерно 65 тысяч россиян не смогли проголосовать на выборах из-за действий украинских властей.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #весь мир #совет федерафии #вмешательство в выборы
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