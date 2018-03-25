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Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для тушения пожара

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 Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Путин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
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19:47   25 Марта 2018
Россия
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Захарова сообщила о «неграмотных отписках» Лондона по делу Скрипаля

Захарова сообщила о «неграмотных отписках» Лондона по делу Скрипаля

Российский посол в Британии Александр Яковенко получает от МИД Британии неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу об отравлении в Солсбери.

Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире канала «Россия 1». Дипломат выразила удивление таким уровнем работы британского МИД и отметила, что это влияет спешка и полное отсутствие внутренней координации.

В марте в Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Они выжили и сейчас находятся в больнице. Британский премьер Тереза Мэй считает причастной к инциденту российскую сторону. Москва отвергла все обвинения, подчеркнув их безосновательность.

Автор: Ольга Шпакова
#захарова #политика #мид рф #мид британии #дело скрипаля
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