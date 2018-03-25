Кровля торговом центре в Кемерово обрушилась на площади 500 кв м

Кровля торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров.

Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.

Сообщение о задымлении на четвертом этаже ТЦ поступило в пожарную часть в воскресенье днем. По информации МЧС РФ, очаг возгорания располагался на верхнем этаже торгового центра.

Пожарным удалось спасти из огня 20 человек, всего из стен горящего здания было эвакуировано 100 человек. Врачи оказали помощь всем пострадавшим, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.