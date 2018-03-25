Президент Финляндии и Меркель обсудили «дело Скрипаля»

Президент Финляндии Саули Ниинисте и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Об этом проинформировала канцелярия финского лидера. Беседа прошла по инициативе финской стороны. Помимо дела Скрипаля главы государств обсудили другие международные проблемы.

В Британии в начале марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Британская сторона бездоказательно обвиняет в случившемся Россию. Кремль отрицает свое участие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по делу Скрипаля, если Британия будет соблюдать процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.