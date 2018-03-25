Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от берегов Японии.

Об этом сообщает местная сейсмологическая служба. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:37 воскресенья по местному времени (17:37 по московскому) в 50 километрах к юго-востоку от города Хатидзе, расположенного в префектуре Токио и в 255 километрах от острова Хонсю. Очаг землетрясения, как выяснили специалисты, располагался на глубине 40 километров под землей.

Никакой информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами в Японии не объявлялась.