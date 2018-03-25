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18:56   25 Марта 2018
Россия
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Отличный стартап: дипломаты оценили идею о вхождении Британии в состав РФ

Отличный стартап: дипломаты оценили идею о вхождении Британии в состав РФ

Российское посольство в Лондоне прокомментировало материал Times, автор которого предложил Британии поразмышлять над вхождением в состав РФ.

В статье с заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» автор изложил свою точку зрения и перечислил все плюсы такого хода событий. Он отметил, что у Лондона будет сильная армия и не нужно будет бойкотировать ЧМ по футболу, ведь он станет «домашним».

Дипломаты оценили такую версию событий в микроблоге Twitter, написав, что это отличный стартап.

 

Ранее МИД Великобритании заявил, что Лондон должен пересмотреть состав своей дипмиссии на ЧМ-2018 в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако бойкот не предусматривается, британская сборная будет участвовать в мундиале.

В начале марта Скрипаля и его дочь отравили в Британии нервно-паралитическим газом. Лондон считает виновником атаки Москву, однако не предоставил никаких доказательств. Британия выслала 23 российских дипломата, Россия зеркально ответила.

Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #лондон #посольство рф #чм по футболу-2018
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