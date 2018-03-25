В ближайшие дни цель операции «Оливковая ветвь» будет достигнута, заявил Эрдоган

Армия Турции, как ожидается, в ближайшие дни установит контроль над городом Телль-Рифат в Сирии и достигнет цели операции «Оливковая ветвь».

Об этом заявил президент страны Таийп Эрдоган в ходе своего выступления в Трабзоне. Трансляцию вел телеканал NTV.

Генштаб турецких Вооруженных сил 20 января этого года сообщил о старте операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском городе Африн. Одновременно с Турцией бои ведут боевики «Сирийской свободной армии».

Официальный Дамаск резко осуждает действия Турции в Африне, отмечая, что эта земля является неотъемлемой частью Сирии. Российская сторона призвала все стороны демонстрировать сдержанность и уважать территориальную целостность САР.