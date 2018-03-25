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18:21   25 Марта 2018
Россия
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Откачка фильтрата с полигона «Ядрово» начнется в воскресенье

Откачка фильтрата с полигона «Ядрово» начнется в воскресенье

Работы по откачке фильтрата с полигона ТБО «Ядрово» в подмосковном городе Волоколамск стартуют уже в это воскресенье.

Об этом сообщил специальный представитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков, слова которого приводит РИА Новости. Отмечается, что такое срочное решение было принято после осмотра полигона.

На территории полигона ранее был введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который на протяжении долгого времени доносится с «Ядрово». На этой неделе, согласно данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего в Волоколамске обратились за медицинской помощью несколько десятков детей.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #экология #волоколамск #ядрово
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