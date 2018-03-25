СК РФ: При пожаре в кемеровском ТЦ погибли пять человек

Еще 30 человек госпитализированы в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета России. Ранее СМИ сообщали, что при пожаре погибли четверо детей, Центр медицины катастроф опровергал сведения о жертвах. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины.

По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по нескольким статьям. Его передали в центральный аппарат СК РФ, поэтому в Кемерово прибудут столичные следователи.

Как сообщается, в числе погибших три женщины, один мужчина и один ребенок. За помощью медиков обратились 32 человека, из них 30 решили положить в больницу.