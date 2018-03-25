Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве

Медицинский вертолет эвакуирует в столичную больницу ребенка, пострадавшего в аварии в новой Москве.

Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

«Экипаж вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего ребенка», — сообщили агентству.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе населенного пункта Лукошкино. Согласно предварительным данным, автомобиль выбросило в кювет. В результате пострадали женщина и мальчик 2010 года рождения. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.