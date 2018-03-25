Погранслужба Украины пожаловалась, что жители Донбасса не перешли на летнее время

Жители ДНР и ЛНР не перевели работу контрольно-пропускных пунктов на летнее время, сообщают представители госпогранслужбы.

В сообщении говорится о том, что на границах Донецкой и Луганской областей сотрудники погранслужбы начали работу на час позже.

Ведомство отмечает, что гражданам Украины необходимо обратить внимание на данную информацию во избежании инцидентов на границе.

В ночь на 25 марта Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед, тогда как Россия отменила сезонный перевод часов в 2011 году.