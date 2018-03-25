Водитель намерено сбил группу детей в Шотландии

В шотландском Глазго водитель автомобиля Vauxhall Astra умышленно сбил группу детей.

Об этом сообщает ТАСС. Четырнадцатилетняя девочка в результате наезда машины в тяжелом состоянии попала в больницу. Еще четверым детям была оказана необходимая медпомощь. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении, их состоянию ничего не угрожает.

Полицейские считают произошедшее попыткой убийства. В настоящее время идет розыск водителя Vauxhall Astra. Все детали произошедшего выясняются.