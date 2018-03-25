Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина заявили о начале разработки замены для Ил-38.

Сейчас проект находится на стадии разработки, рассматриваются два варианта: создание модели самолета с нуля, или модернизация нового противолодочного летательного аппарата на базе уже существующих самолетов типа Ил, сообщает пресс-служба комплекса.

Пока Минобороны не подал прямой заказ, в авиакомплексе не уточняют сроков окончания проекта. Тем не менее, специалисты комплекса имени Илюшина заявили о готовности поставить самолеты в распоряжение российских ВКС.