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17:41   25 Марта 2018
Россия
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Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина заявили о начале разработки замены для Ил-38.

Сейчас проект находится на стадии разработки, рассматриваются два варианта: создание модели самолета с нуля, или модернизация нового противолодочного летательного аппарата на базе уже существующих самолетов типа Ил, сообщает пресс-служба комплекса.

Пока Минобороны не подал прямой заказ, в авиакомплексе не уточняют сроков окончания проекта. Тем не менее, специалисты комплекса имени Илюшина заявили о готовности поставить самолеты в распоряжение российских ВКС.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #экономика #ил-28
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