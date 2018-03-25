Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Дипломатические отношения между Украиной и РФ уже сведены к минимуму, поэтому нет нужды высылать дипломатов, заявила первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что в Киеве нет российского посла, как и в Москве - украинского. На своей странице в соцсети Facebook она отметила, что в посольствах остаются несколько дипломатов и консулы.

Если выслать российских консулов, то Москва может выслать украинских. Из-за такой меры украинские заключенные, отбывающие наказание в России, могут лишиться всякой поддержки, выразила мнение Геращенко.

Она привела в пример Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко, заявив, что они якобы являются «политзаключенными».

Карпюк и Клых являются членами националистической организации УНА-УНСО (данная экстремистская организация запрещена в РФ). Весной 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Сущенко обвиняется в шпионаже.