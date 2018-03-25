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17:23   25 Марта 2018
Весь мир
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Испытания первых баллистических ракет прошли в Турции

Испытания первых баллистических ракет прошли в Турции

В Турции успешно прошли испытания первых баллистических ракет местной разработки GOKDOGAN и BOZDOGAN.

Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей. Отмечается, что тестовые запуски были проведены на военном полигоне в Синопе. Эксперты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения. В последнем квартале текущего года в стране также планируется провести пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей и пуск с самолета.

GOKDOGAN — это ракета малого и среднего радиуса действия. При этом BOZDOGAN могут поражать цели на больших расстояниях.

Автор: Алла Ларионова
#турция #политика #общество #весь мир #запуск ракет
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