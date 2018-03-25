Вкладчики забрали из латвийских банков 365 миллионов евро за неделю

За прошедшую неделю количество вкладов в Латвии уменьшилось на 365 миллионов евро, сообщает Комиссия по рынку финансов и капитала.

По данным комиссии, на данный момент в банках Латвии хранится вкладов всего на 18,37 миллиардов евро, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Ранее эксперты прогнозировали, что после введения запрета для банковских учреждений работать с нерезидентами Латвии, банковская система потеряет несколько миллиардов евро.

Комиссия по рынку финансов и капитала намерена добиться, чтобы доля вкладов, принадлежащих нерезидентам, снизилась с 35% до 5% соответственно.