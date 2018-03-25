Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Он дал распоряжение федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам. Поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» еще продолжаются.
Пучков обратил внимание на то, что всем службам необходимо взаимодействовать, так как имеются риски взрывов и возникновения других опасных ситуаций. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев активно участвует в работе оперативного штаба.
Как сообщает источник в экстренных службах региона, в настоящее время до сих пор неизвестна судьба 17 человек, которые пропали в ходе пожара.