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17:26   25 Марта 2018
Россия
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Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ

Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ

Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Он дал распоряжение федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам. Поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» еще продолжаются.

Пучков обратил внимание на то, что всем службам необходимо взаимодействовать, так как имеются риски взрывов и возникновения других опасных ситуаций. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев активно участвует в работе оперативного штаба.

 

Как сообщает источник в экстренных службах региона, в настоящее время до сих пор неизвестна судьба 17 человек, которые пропали в ходе пожара.

Автор: Ольга Шпакова
#мчс #пожар #чп #кемерово #тц #пучков #чс
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