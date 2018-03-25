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 Фильтрат с «Ядрово» будут очищать на территории полигона

Фильтрат с «Ядрово» будут очищать на территории полигона
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17:01   25 Марта 2018
Россия
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Фильтрат с «Ядрово» будут очищать на территории полигона

Фильтрат с «Ядрово» будут очищать на территории полигона

На подмосковном полигоне «Ядрово» установят специальную систему очистки фильтрата, опасную жидкость не будут вывозить на очистные сооружения других районов.

Об этом сообщил спецпредставитель губернатора Московской области Андрея Воробьева по экологическим вопросам Александр Чупраков, пишет ФАН. Система очистки фильтрата превращает опасную для экологии жидкость, которая образуется в недрах мусорного полигона, в техническую воду, объяснил он.   

Ранее ряд СМИ написал о том, что фильтрат с полигона будут очищать в Солнечногорском районе.

В районе полигона действует режим ЧС. 21 марта из-за выброса газа в «Ядрово» несколько десятков жителей Волокамска обратились в больницу. Сейчас ситуация находится под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В скором времени на полигоне произведут установку оборудования из Нидерландов, которое будет собирать свалочный газ.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #подмосковье #мусор #полигон #экология #ядрово
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