Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

Журналист Андрей Куликов в эфире «Пятого канала» рассказал, как украинские средства массовой информации освещают события на востоке страны.

Как отметил Куликов, его коллеги из Киева «не видят реальности» в Донбассе, а публикации, которые появляются в украинских СМИ, не отображают сути событий в данном регионе. По словам журналиста, украинские телевизионные каналы показывают «неполную картину» происходящего, а также не брезгуют использованием постановочных съемок. Он отметил, что украинские съемочные группы, появляющиеся там на два-три часа, просто не показывают реальности происходящего.