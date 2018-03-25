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Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

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17:09   25 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

Журналист Андрей Куликов в эфире «Пятого канала» рассказал, как украинские средства массовой информации освещают события на востоке страны.

Как отметил Куликов, его коллеги из Киева «не видят реальности» в Донбассе, а публикации, которые появляются в украинских СМИ, не отображают сути событий в данном регионе. По словам журналиста, украинские телевизионные каналы показывают «неполную картину» происходящего, а также не брезгуют использованием постановочных съемок. Он отметил, что украинские съемочные группы, появляющиеся там на два-три часа, просто не показывают реальности происходящего.

Автор: Алла Ларионова
#донбасс #украина #политика #сми #журналисты
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