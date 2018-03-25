Премии президента деятелям культуры вручат в Кремле 26 марта

Церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства пройдет 26 марта в Кремле.

Об этом 25 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Двадцать шестого марта этого года в Кремле пройдет церемония вручения премий президента РФ для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что церемония вручения приурочена к Дню работника культуры в России.