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Неполная картина: Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

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16:55   25 Марта 2018
Весь мир
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Эксперт: Главная цель «демократических сил Сирии» — государственный переворот

Эксперт: Главная цель «демократических сил Сирии» — государственный переворот

25 марта стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) атаковали позиции САА в провинции Дейр-эз-Зор.

Данный инцидент косвенно подтверждает тот факт, что «демократические силы Сирии» до сих пор не захватили контроль надо юго-востоком Сирии.

Судя по всему, курдские войска, проводящие операцию на восточном берегу Ефрата не смогли продвинуться на юг дальше нефтяного поля Аль-Омар, несмотря на активную поддержку международной коалиции и попытку сотрудничества с частью боевиков ИГИЛ. Об этом могут свидетельствовать боевые столкновения между «Демократическими силами Сирии» и ИГИЛ близ города Хаджин, имевшие место в феврале-марте 2018 года.

Минобороны РФ также придерживается этой точки зрения. 17 марта начальник ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской продемонстрировал карту обстановки в Сирии, на которой юго-восток провинции Дейр-эз-Зор контролируется отрядами восточных племен Ефрата.

Недавно стало известно о том, что террористы ИГИЛ попытались атаковать правительственные войска Сирии около Медияна. Попытка оказалась неудачной.

Политолог Александр Асафов прокомментировал Федеральному Агентству Новостей ситуацию, сложившуюся в провинции Дейр-эз-Зоор. Эксперт считает, что все действия так называемой сирийской оппозиции и вооруженных курдских формирований преследуют одну цель: государственный переворот в Сирии.

Асафов отмечает, что обычно боевики преследуют коммерческие интересы: стремятся захватить контроль над территориями, богатыми на ресурсы. Политолог добавил, что в этом смысле, борьба против террористов ИГИЛ и его союзников носит декоративный характер.

Эксперт обратил внимание на то, что восточный берег Ефрата — тяжелый регион: реальность там существенно расходится с тем, что обычно пишут западные СМИ. Асафов предполагает, что в регионе существует закрытый переговорный процесс между всеми противниками Асада: курдами, боевиками ИГИЛ, представителями международных коалиций и другими силами.

Асафов подчеркнул, что победа над террористами ИГИЛ и последующий контроль территории в провинции Дейр-эз-Зор может быть решен только с помощью правительственных сил Сирии и их союзниками в лице России.

Автор: Юлия Стрелкова
#курды #саа #игил
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