Разработчик рассказал о способности российской торпеды «Кит» потопить авианосец

Не имеющая аналогов в мире по своей мощи российская торпеда 65-76А «Кит» калибра 650 миллиметров обладает способностью потопить авианосец.

Об этом рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов в эфире телеканала «Звезда». Он также отметил, что торпед больше 533-го калибра на Западе нет. Российская торпеда 65-76 обладает уникальными характеристиками по запасу взрывчатки, скорости и дальности.

Противокорабельная тепловая торпеда 65-76А, известная как «Кит», была создана в 1980-х годах, а в 1991 году принята на вооружение.