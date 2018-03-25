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Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

 Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»

Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»
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16:05   25 Марта 2018
Россия
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Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

Спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков заявил о том, что ситуация на мусорном полигоне в «Ядрово» находится под контролем властей.

Спецпредставитель отметил, что на полигоне при норме в 10 миллиграмм на один кубический метр предельно допустимой концентрации (ПДК), ночью было зафиксировано только 0.15 ПДК.

При этом он отметил, что минувшей ночью было зафиксировано кратковременное превышение, в результате выброса газа, однако оно было кратковременным и при нем лишь начинает ощущаться запах. По словам Чупракова, оперативно были приняты меры по тампонированию разрыва.

Жители Волоколамского района Подмосковья в последнее время нередко жалуются на неприятный запах от мусорного полигона «Ядрово». На территории свалки решено было ввести режим ЧС. На минувшей неделе там произошел выброс свалочного газа, за медпомощью после этого обратились свыше ста детей, шестеро из них были госпитализированы.

После митингов, устроенных местными жителями, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил главу района Евгения Гаврилова в отставку.

Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #экология #волоколамск #ядрово
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