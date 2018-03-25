Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»

Подмосковный полигон «Ядрово» укрывают специальными материалами, ввоз мусора на территорию ограничили в два раза - до 80 машин в сутки.

В ближайшее время полигон полностью прекратит принимать мусор. По словам начальника полигона «Ядрово» Ивана Кудельского, в настоящее время на полигоне выравнивают поверхность, чтобы запустить дегазацию. Также проводится выкладка геотекстиля, после чего он будет засыпан песком. Он подчеркнул, что все запахи с полигона убираются на 99%.

Активист-эколог Анатолий Баташев оценил масштаб выполненных работ, пишет ФАН. Он отметил неоспоримую пользу проводимых работ и констатировал, что ведется большая работа по закрытию полигона.

Сейчас в этом районе установили шесть станций экомониторинга: в Волоколамске, в деревнях Нелидово, Трехмарьино и Ченцы. В середине апреля начнется монтаж системы вывода мусорного газа. Также установили систему очистки фильтрата. Помимо этого, вся площадь полигона покрыта геомембраной, что препятствует проникновению ядовитых веществ в землю.

Зампред правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что все работы ведутся согласно еженедельному графику, по которому работы по монтажу и запуску активной дегазации завершатся до 15 июня.

На сегодняшний день из больницы выписали всех ранее госпитализированных детей. Доктора продолжают следить за их здоровьем. Власти города запустили реабилитационную программу для всех пострадавших - дети смогут поправить здоровье в различных оздоровительных лагерях.